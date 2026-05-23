Wie geht es weiter mit dem Jugendcafé Domino in Echterdingen? Diese Frage ist offen, seitdem die Stadt beschlossen hat, aufgrund ihrer schwierigen finanziellen Situation einige ihrer Grundstücke zu verkaufen – darunter auch jenes an der Echterdinger Hauptstraße 99. Dort ist neben einem Bestattungsinstitut das christliche Jugendcafé Domino zu finden. Die Stadt hat dem Institut gegenüber angekündigt, dass dessen Räume gekündigt werden sollen, sagt ein Mitarbeiter auf Nachfrage. Eine schriftliche Kündigung gebe es noch nicht. Oberbürgermeister Otto Ruppaner sagt: „Den Mietern wurde eröffnet, dass der Gemeinderat beschlossen hat, die Immobilie zu verkaufen. Dass sie perspektivisch aus dem Gebäude raus müssen.“

Die Fraktion der Grünen und die CDU im Gemeinderat machen sich nun in einem gemeinsamen Antrag dafür stark, das Grundstück an der Hauptstraße 99 erst dann zu verkaufen, wenn die Zukunft des Dominos an anderer Stelle gesichert ist und ein Umzug in Aussicht steht. Denn: „Das Jugendcafé Domino leistet einen wichtigen Beitrag für die Jugend und das Zusammenleben in unserer Stadt“, heißt es in dem Vorstoß. Und: „Ohne das Domino gäbe es in Echterdingen keine Einrichtung der offenen Jugendarbeit mehr.“ Es biete Jugendlichen einen Platz, an dem sie sein können, ohne Geld ausgeben zu müssen.„Sollte sich keine alternative Räumlichkeit finden, muss das Grundstück in städtischen Besitz bleiben.“

Jugendliche mit Migrationshintergrund kommen ins Echterdinger Domino

Im Domino treffen sich „junge Leute, die sonst wenig Möglichkeiten haben, sich zu treffen“, sagte Daniel Vögele, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde unserer Zeitung Anfang des Jahres.

Träger des Cafés sei zwar die evangelische Kirchengemeinde, das Angebot richtet sich aber bewusst an alle Jugendliche. Viele junge Menschen mit Migrationshintergrund kommen. Sie könnten dort mit Freunden Zeit verbringen, gegen einen Boxsack hauen, kreativ sein und sich auch mit ihren Fragen und Nöten an die beiden Sozialarbeiter wenden.

„Es geht nicht darum das Domino zu schließen“, betont Ruppaner auf Nachfrage. „Es geht darum, die Immobilie zu veräußern.“ Denn die sei nicht sonderlich gut in Schuss, Investitionen in das Gebäude gelte es zu verhindern. Die Stadt wolle mit der Kirche und den derzeitigen Mietern schauen, wie andernorts die offene Jugendarbeit weitergestaltet werden kann. Es sei aber der Kirche unbenommen, das Angebot in ihren eigenen Räumen weiterzuführen. Ähnlich hatte sich Bürgermeister Carl-Gustav Kalbfell auch schon ausgedrückt. Eine Idee wäre, dem Jugendcafé in dem neuen Gemeindehaus eine Heimat zu geben, das die evangelische Kirchengemeinde in Echterdingen plant, hatte er betont. „Für diese Art der Jugendarbeit ist es wichtig, dass sie in städtischen Räumen stattfindet“, hatte der Pfarrer daraufhin erklärt. Ein Umzug in das evangelische Gemeindehaus würde der offenen Jugendarbeit schaden, schreiben auch die Grünen und die CDU. „Es ist für nicht oder andersgläubige Personen zugänglicher, wenn die Arbeit in einem Gebäude außerhalb des Gemeindehauses stattfindet.“