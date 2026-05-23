Wie geht es weiter mit dem Jugendcafé Domino in Echterdingen? Diese Frage ist offen, seitdem die Stadt beschlossen hat, aufgrund ihrer schwierigen finanziellen Situation einige ihrer Grundstücke zu verkaufen – darunter auch jenes an der Echterdinger Hauptstraße 99. Dort ist neben einem Bestattungsinstitut das christliche Jugendcafé Domino zu finden. Die Stadt hat dem Institut gegenüber angekündigt, dass dessen Räume gekündigt werden sollen, sagt ein Mitarbeiter auf Nachfrage. Eine schriftliche Kündigung gebe es noch nicht. Oberbürgermeister Otto Ruppaner sagt: „Den Mietern wurde eröffnet, dass der Gemeinderat beschlossen hat, die Immobilie zu verkaufen. Dass sie perspektivisch aus dem Gebäude raus müssen.“