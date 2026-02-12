Der Arbeitskreis Prostitution Leinfelden-Echterdingen möchte über die Realität der Sexarbeit informieren. Diese Veranstaltungen bietet er an.
12.02.2026 - 19:00 Uhr
Dass Prostitution nicht irgendein Job ist, darauf hat der Arbeitskreis Prostitution Leinfelden-Echterdingen im vergangenen Frühjahr mit einer Ausstellung im Leinfelder Haus aufmerksam gemacht. „Prostitution klebt an dir, du kannst es nicht abwaschen.“ Und: „Die Erinnerungen daran bleiben ein Leben lang.“ Das waren nur zwei Sätze der beeindruckenden Schau. Zehn Frauen und Männer haben den Arbeitskreis gegründet, weil es zwei große Bordelle in ihrer Stadt gibt. Sie haben sich vorgenommen, über die Realität der Sexarbeit zu informieren, zu der Menschenhandel und Zwangsprostitution gehören.