Im November und Dezember gibt es in der Eselsmühle wieder das traditionelle Gansessen. Räumlich muss allerdings improvisiert werden, der Neubau kommt nicht wirklich voran.
28.10.2025 - 17:00 Uhr
Noch sind es die Baumkleider in ihren leuchtenden Farben, die zu Spaziergängen durch den Schönbuch oder ins Siebenmühlental locken. Aber nicht mehr lange, bald sind die verschwunden. Dann locken andere Attraktionen. In der Eselsmühle ist es etwa das traditionelle Gansessen. 13 Termine sind für so einen Feinschmeckerabend angesetzt für die Zeit vom 6. November bis zum 13. Dezember. Aber auch viele andere Köstlichkeiten aus der hauseigenen Bäckerei warten auf die Besucher.