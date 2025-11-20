Die Polizei konnte am Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) zwei Kinder, die zuvor von der Familie als vermisst gemeldet worden waren, wohlbehalten finden.

Robert Korell 20.11.2025 - 14:39 Uhr

﻿ Die Polizei hat am Mittwochnachmittag zwei vermisste Kinder in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) wohlbehalten gefunden. Die beiden sechs und sieben Jahre alten Kinder waren nach der Schulbetreuung nicht wie vereinbart nach Hause gekommen, was ihre Angehörigen stark beunruhigte, berichtet die Polizei.