Thilo Kleesattel aus Leinfelden fährt bei der Sternfahrt am 21. September mit – was ist seine Motivation, bei der Radlerdemo mitzumachen?
19.09.2025 - 16:00 Uhr
Wenn sich am Sonntag Tausende von Radlern über gesperrte Straßen auf den Weg in die Landeshauptstadt machen, dann wird darunter auch mindestens einer aus Leinfelden sein: Thilo Kleesattel nämlich, der mit seiner Familie mitradeln wird. „Wir starten gemeinsam in Leinfelden und fahren gemeinsam bis in die Innenstadt Stuttgarts“, sagt Kleesattel, der Mitbetreiber des Fahrradladens „’s Rädle“ in Leinfelden ist. Kleesattel ist passionierter Radfahrer, er nimmt nicht zum ersten Mal an der Sternfahrt teil.