Leinfelder Feuerwehr Wenn es brennt, muss die Durchfahrt frei sein – Was Autoparker wissen müssen
Wenn Falschparker in engen Wohnstraßen Löschfahrzeuge daran hindern, den Einsatzort zu erreichen, droht Gefahr für Leib und Leben. Eine Testfahrt.
Wenn Falschparker in engen Wohnstraßen Löschfahrzeuge daran hindern, den Einsatzort zu erreichen, droht Gefahr für Leib und Leben. Eine Testfahrt.
Nein, das Auto ist nicht eigens für die Presse dort platziert worden, wo es steht. Der Fahrer des weißen Firmen-PKW hat am späten Mittwochnachmittag tatsächlich in dem Augenblick die ohnehin schon enge Straßenmündung Uhland-/Zeisigstraße in Unteraichen so gefährlich „rundgeparkt“, dass es für die zwei großen Einsatzfahrzeuge der Leinfelder Feuerwehr nicht mehr vor und zurück geht. Um bildhaft darzustellen, mit welchen Situationen die Feuerwehr in engen Wohnstraßen im Einsatzfall konfrontiert sein kann, hätte das Auto nicht „passender“ abgestellt werden können.