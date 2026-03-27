Leinfelder Feuerwehr: Wenn es brennt, muss die Durchfahrt frei sein – Was Autoparker wissen müssen

Nein, das Auto ist nicht eigens für die Presse dort platziert worden, wo es steht. Der Fahrer des weißen Firmen-PKW hat am späten Mittwochnachmittag tatsächlich in dem Augenblick die ohnehin schon enge Straßenmündung Uhland-/Zeisigstraße in Unteraichen so gefährlich „rundgeparkt“, dass es für die zwei großen Einsatzfahrzeuge der Leinfelder Feuerwehr nicht mehr vor und zurück geht. Um bildhaft darzustellen, mit welchen Situationen die Feuerwehr in engen Wohnstraßen im Einsatzfall konfrontiert sein kann, hätte das Auto nicht „passender“ abgestellt werden können.

Ob der Fahrer nicht weiß, dass er hier nicht parken darf oder ob er einfach keinen anderen Parkplatz gefunden hat, spielt keine Rolle. Tatsache ist: Er hat gegen die Fünf-Meter-Regel verstoßen. Die sagt auch ganz ohne irgendein Schild, dass im Kreuzungsbereich ein „Parkverbot bis zu einem Abstand von fünf Metern vom Schnittpunkt der Fahrbahnkanten gilt“, wie Jutta Rößler, die stellvertretende Amtsleiterin des Ordnungsamts der Stadt Leinfelden-Echterdingen erklärt.

Gemeinsam mit dem Chef des Ordnungsamts, Gerd Maier, begleitet sie am Mittwoch die Testfahrt der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Leinfelden. Mit einem 2,55 Meter breiten Löschfahrzeug sowie einem 2,45 breiten und über zehn Meter langen Drehleiter-Fahrzeug wird an diesem Spätnachmittag in Leinfelden-, Unter- und-Oberaichen nach Engstellen im Straßenraum gefahndet. Im Einsatzfall könnten diese schlimmstenfalls verhindern, dass Leben gerettet werden.

Ein Fahrer hat in Unteraichen Pech und Glück zugleich

Der Fahrer mit dem weißen Firmenauto, der sein Auto nach einigen Minuten wegfährt, hat Pech und Glück zugleich gehabt: Zwar muss er nun 15 Euro Bußgeld für das verbotene Parken im Kreuzungsbereich berappen. Doch weil die Feuerwehr nur testweise unterwegs ist, hat sein Fehlverhalten keine dramatischen Auswirkungen. Es hätte auch anders kommen können.

Ende 2024 ist nicht weit von dieser Stelle ein Haus komplett ausgebrannt. Frank Luz, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen, erinnert während der Testfahrt an den Einsatz. Die danach unbewohnbare Brandruine, in der ein Mensch zu Tode kam, steht noch immer wie ein Mahnmal in der Zeisigstraße.

Auch in den Wohnstraßen rund um das Leinfelder Rathaus geht es eng zu. Was viele Verkehrsteilnehmer nicht wissen: Parken ist entlang einer Straße nicht nur dort untersagt, wo entsprechende Verkehrsschilder ein Halteverbot aussprechen. Parken kann auch ganz ohne Schilder verboten sein, weil die Restbreite der Fahrbahn zu gering ist.

In Unteraichen hat ein PKW verbotenerweise im Mündungsbereich der beiden Straßen geparkt. Foto: Torsten Schöll

Mindesten drei Meter müssen frei bleiben

„Mindestens drei Meter müssen immer frei bleiben“, erklärt Rößler. Grund für die Drei-Meter-Regel ist die auf deutschen Straßen zugelassene maximale Fahrzeugbreite von 2,55 Meter. Nur bestimmte Sonderfahrzeuge wie Schneeräumgeräte dürfen breiter sein. Der Gesetzgeber rechnet 45 Zentimeter hinzu, die nötig sind, um mit einem solchen 2,55 breiten Gefährt gefahrlos und schadensfrei eine Straße passieren zu können. Um garantiert eine Verwarnung zu vermeiden oder gar abgeschleppt zu werden, würde also ein Maßband im Auto nicht schaden.

Im Falle der Freiwilligen Feuerwehren kommt hinzu, so erklärt Kommandant Luz, dass in der Regel keine Berufskraftfahrer am Steuer sitzen. „Manche fahren die Fahrzeuge nur 20-mal im Jahr“, sagt Luz. Der Grund: Im Einsatzfall fährt nicht der erfahrenste Fahrer mit LKW-Führerschein, sondern derjenige, der im Alarmfall rechtzeitig vor Ort ist.

Nach dem ersten Teil der rund zweistündigen Testfahrt zeigt sich Ordnungsamtsleiter Maier zufrieden mit dem vorläufigen Ergebnis: „Es war besser, als wir erwartet haben“, resümiert er. Im Nachgang wird nun untersucht, ob an einigen Einmündungsstellen mit sogenannten Zickzack-Linien deutlich gemacht werden muss, dass dort nicht geparkt werden darf.