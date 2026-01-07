Sie hat das französische Kino geprägt und ist zur Filmlegende geworden. Ende Dezember starb Brigitte Bardot. Fans in ganz Frankreich sagen «BB» nun «Adieu».
07.01.2026 - 13:05 Uhr
Saint-Tropez - Fans, Freunde und Familie haben Abschied von der verstorbenen französischen Starschauspielerin Brigitte Bardot genommen. Im südfranzösischen Saint-Tropez gedachte ein enger Kreis dem Leinwandstar bei einer Trauerfeier. Die Messe wurde an verschiedenen Orten in der Stadt live auf großen Bildschirmen übertragen.