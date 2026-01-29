Nicht nur in Sachsen: Bundesweit legen Erzieher und Lehrkräfte die Arbeit nieder. Was hinter den Forderungen nach mehr Geld und besseren Bedingungen steckt.
29.01.2026 - 17:17 Uhr
Tausende Beschäftigte aus dem Bildungsbereich haben in Sachsen für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Einkommen demonstriert. Sie folgten einem bundesweiten Aufruf der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zum „Streiktag Bildung“. Wie die GEW mitteilte, versammelten sich in Leipzig rund 3.000 Menschen zu Kundgebung und Demonstration.