Sie soll für den chinesischen Geheimdienst gearbeitet haben und in Deutschland am Flughafen Leipzig/Halle tätig gewesen sein. Auch ein früherer Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah soll eine Rolle spielen.

Die Bundesanwaltschaft hat in Leipzig eine Chinesin festnehmen lassen, die für einen chinesischen Geheimdienst gearbeitet haben soll.

Bei ihrer Tätigkeit am Flughafen Leipzig/Halle habe sie Jian G. Informationen zu Flügen, Fracht und Passagieren gegeben, teilte die Behörde am Dienstag in Karlsruhe mit. G. ist ein früherer Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah, der im April unter Spionageverdacht festgenommen wurde.