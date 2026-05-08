Rund um Leipzig wartet eine Region, die Familien mitnimmt auf eine Reise durch Jahrhunderte. Zwischen altehrwürdigen Gemäuern und eindrucksvollen Bergbaudenkmälern wird Kultur hier zum Abenteuer für jedes Alter.

NPG Digital 01.06.2026 - 00:00 Uhr

Wer mit Kindern unterwegs ist, weiß: Die schönsten Ausflüge sind die, bei denen alle auf ihre Kosten kommen. Die Region Leipzig schafft genau das – mit einer kulturellen Vielfalt, die neugierig macht und generationsübergreifend begeistert.

Geschichte hautnah erleben Schon beim Anblick mächtiger Burgen und prunkvoller Schlösser beginnen die Geschichten zu leben. In alten Gemäuern wie dem Barockschloss Delitzsch, Schloss Hartenfels oder der Burg Düben können kleine Entdecker in vergangene Zeiten eintauchen, während Erwachsene die architektonische Schönheit und die bewegte Geschichte genießen. Das Wirken herausragender Persönlichkeiten wie Johann Sebastian Bach, Joachim Ringelnatz sowie Katharina und Martin Luther hat Spuren hinterlassen, die sich bis heute verfolgen lassen – etwa an der Klosterruine Nimbschen bei Grimma oder an den zahlreichen Stationen entlang des Lutherwegs Sachsen.

Traumhafte Schlösser und Burgen nahe Leipzig erleben

Wer Leipzig mit der Familie entdeckt, findet rund um die Stadt abwechslungsreiche Ausflugsziele voller Abenteuer, Geschichte und Natur. Zwischen sanften Hügeln, historischen Altstädten und eindrucksvollen Burgen warten spannende Orte darauf, gemeinsam erkundet zu werden.

Auf Schloss Colditz warten fast 1000 Jahre Geschichte darauf, entdeckt zu werden, vom einstigen Jagdschloss bis zum international bekannten Kriegsgefangenenlager mit seinen spektakulären Fluchtgeschichten. Ganz in der Nähe begeistert Schloss Rochlitz mit markanten Türmen, mittelalterlichen Räumen und spannenden Einblicken in die Zeit der Wettiner, ein Erlebnis für große und kleine Entdecker. Mit geheimnisvollen Verliesen, dicken Mauern und viel Platz zum Erkunden macht Burg Mildenstein Geschichte für Kinder besonders lebendig. Hoch über dem Tal beeindruckt Burg Kriebstein mit ihrer märchenhaften Kulisse und ist ideal für Familienausflüge, kleine Wanderungen und gemeinsame Erinnerungsfotos. Etwas ruhiger, aber ebenso reizvoll liegt Burg Gnandstein eingebettet in die sanfte Hügellandschaft Sachsens.

Gemeinsam bieten die Burgen und Schlösser rund um Leipzig ideale Ziele für abwechslungsreiche Tagesausflüge. Viele der historischen Anlagen liegen nur einen Katzensprung voneinander entfernt und lassen sich wunderbar miteinander verbinden. So entstehen Familienausflüge, bei denen Kultur, Natur und gemeinsame Erlebnisse ganz entspannt kombiniert werden können.

In Museen auf spannender Reise zum Mitmachen

Auch Museumsbesuche werden in der Region Leipzig zum gemeinsamen Erlebnis. Von historischen Sammlungen über Orts- und Regionalgeschichte bis hin zur spannenden Industrie- und Bergbaugeschichte: Die Ausstellungen sind so vielfältig wie die Interessen einer Familie. Museumshighlights wie das Stadt- und Waagenmuseum Oschatz, das Museum im Schloss Frohburg und das Astronomische Zentrum in Schkeuditz laden zum Staunen ein. Besonders beeindruckend sind auch die Zeugnisse der Industriekultur. Eine Fahrt mit der historischen Schmalspurbahn „Wilder Robert“ lässt nicht nur Technikfans staunen – sie verbindet Nostalgie mit echtem Abenteuergefühl. Alte Mühlen, technische Denkmale und Bergbaustätten zeigen anschaulich, wie die Region gewachsen ist. So wird selbst komplexe Geschichte lebendig und verständlich.

Musikgenuss an besonderen Orten

Ein besonderes Highlight sind die einzigartigen Klangerlebnisse an außergewöhnlichen Orten. Wenn in einem malerischen Herrenhaus ein Familienkonzert erklingt, auf märchenhaften Burgen wundervolle Melodien schweben oder in imposanten Schlössern ein Blüthner-Flügel zum Klingen gebracht wird, dann zeigen sich die „BurgenLandKlänge“ von ihrer eindrucksvollen Seite. Zahlreiche Veranstaltungen – etwa das Musical „Reise zum Mittelpunkt der Erde“ auf der Seebühne am Biedermeierstrand des Schladitzer Sees oder das Familienkonzert „Florentine Apfelblüte“ der Sächsischen Bläserphilharmonie – bieten beste Unterhaltung für Groß und Klein. Sachsen gilt zudem als eine der bedeutendsten Orgellandschaften Deutschlands. Rund 2500 Orgeln – viele davon liebevoll restaurierte Meisterwerke berühmter Orgelbauer wie Silbermann, Schmeisser, Hildebrandt oder Kreutzbach – laden dazu ein, Klangwelten aus vier Jahrhunderten zu entdecken. Tipp: Am 24. Oktober findet eine geführte Bustour zu den Orgeln der Region Leipzig statt.

Kulinarische Entdeckungen

Und weil zu einem gelungenen Familienausflug auch Genuss gehört, bietet die Region Leipzig vielfältige kulinarische Entdeckungen. In kleinen Manufakturen entstehen mit viel Leidenschaft süße Spezialitäten, kreative Kunsthandwerksprodukte und traditionelle Köstlichkeiten. Auf Regional- und Bauernmärkten – wie etwa auf dem Rochlitzer Regionalmarkt, dem Grimmaer Frischemarkt, dem Bauernmarkt Kloster Buch in Leisnig und den „Delitziösen“ Abendmärkten in Delitzsch – wird Bummeln zum Erlebnis für alle Sinne. Wer gerne selbst aktiv wird, kann in zahlreichen Manufakturen Kurse besuchen – zum Beispiel den Workshop „Tafel Aktiv“ beim Chocolatier Praetsch in Wermsdorf. Dort erfahren Teilnehmende Spannendes über Kakao und kreieren ihre eigene Tafel Schokolade.

Die Region Leipzig verbindet auf einzigartige Weise Bildung und Erlebnis, Kultur und Vergnügen, Aktivität und Genuss. Für unternehmungslustige Familien bedeutet das: viele kleine und große Abenteuer an einem Ort und gemeinsame Erinnerungen, die noch lange nachklingen.