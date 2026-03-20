Leipziger Buchmesse: „Hier bin ich Manga, hier darf ich’s sein“ – Zwischen Cosplay und Krise

Irgendwie schießen einem verfremdete Trümmer eines berühmten deutschen Frühlingsgedichts durch den Kopf: ein buntes Gewimmel geputzter Menschen unter dem holden belebenden Blick einer strahlenden Frühjahrssonne, vielleicht kein zufriedenes Jauchzen, aber durchaus heitere Stimmung. Und quetschende Enge gehört auch dazu. Vor dem Tor, über dem sich der gläserne Himmel der Messehalle wölbt, stauen sich hunderte Meter lange Schlangen eines Völkchens, von dessen Altersschnitt andere Kulturinstitutionen jenseits von Popkonzerten nur träumen können. Sie tragen Perücken in allen Farben, manche haben Flügel, andere ziehen buschige Tierschwänze hinter sich her. Hier bin ich Manga, hier darf ich’s sein.