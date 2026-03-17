Leipziger Buchmesse: Welcher Roman gewinnt den Leipziger Buchpreis?

Es ist normalerweise ein zwar beliebtes, aber zumeist vergebliches Unterfangen, nach Gemeinsamkeiten zwischen den Büchern einer Auswahl zu suchen, deren Aufgabe es doch auch immer ist, Vielfalt abzubilden. Doch bei den fünf Romanen, die auf der Belletristik-Shortlist für den Leipziger Buchpreis gelandet sind, drängt sich ein Verbindendes geradezu auf. Jeder von ihnen erzählt von Ereignissen des letzten Jahrhunderts, von Kriegen, dem Leben unter Diktaturen oder der Verwandlung von Utopien in Geißeln. Und jeder findet einen eigenen, höchst originellen Weg, Vergangenes zum Sprechen zu bringen.

Elli Unruh: Fische im Trüben Im Falle von Elli Unruhs Debüt „Fische im Trüben“ (Transit Verlag) sind es die Lebensverhältnisse deutschsprachiger Mennoniten in der ehemaligen Sowjetrepublik Kasachstan. Aus der dunklen Erinnerungstiefe der Erzählungen und Anekdoten ihrer Vorfahren fischt die Stuttgarter Autorin Szenen hervor, in denen sich Beklemmendes mit Bestrickendem paart, Dokumentarisches mit Poetischem, Urweltliches mit seiner planwirtschaftlichen Bemeisterung. Die Leute, von denen Elli Unruh erzählt, wurden hin und her geschoben, enteignet, deportiert. Das Element, in dem ihre versunkene Alltagswelt erwacht, ist eine Sprache, in der sich religiöse Motive, russische Einflüsse und das traditionelle Plautdietsch der Mennoniten mit einer ethnologischen Einbildungskraft zu einem schillernden Sittenbild verbünden.

Helene Bukowski: Wer möchte nicht im Leben bleiben

Aber was passiert, wenn man sich in einen anderen Menschen hineinversetzt? Die Berliner Autorin Helene Bukowski gelangte in den Besitz von Dokumenten, Tonkassetten, Fotoalben und einer umfangreichen Chronik, die ihr der Vater einer jungen Pianistin überlassen hat. „Wer möchte nicht im Leben bleiben“ (Claasen) – der Titel ihres Romans bezieht sich auf ein bekanntes Kinderlied der DDR, was es beschwört, ist der jungen Musikerin nicht gelungen, deren Weg Helene Bukowski folgt. Er führt getrieben von Erwartungsdruck und unerfüllten Ambitionen aus der Plattenbauenge einer Kleinstadt in Neubrandenburg auf die Fallhöhe der Zuchtstätten einer vielversprechenden Karriere. Doch statt die Geschichte einer Vereinnahmung noch einmal erzählerisch zu vereinnahmen, beginnt die Autorin eine Art Geistergespräch mit ihrer Protagonistin, in dem die Realien von deren großer Passion mit einer poetologischen Selbstreflexion kommunizieren.

Anja Kampmann: Die Wut ist ein heller Stern

Anja Kampmann wiederum ist ganz in ihrer Erzählerin verschwunden, oder die Erzählerin in ihr. Es handelt sich dabei um die Varieté-Künstlerin Hedda, die allabendlich in einer Seilnummer des Alcatraz auf der Hamburger Reeperbahn über den Schnappmäulern der beiden hungrigen Krokodile Eddy und Fred baumelt. Doch in Wirklichkeit ist es die Welt, die auf dem Kopf steht. Seit 1933 frisst sich die Machtergreifung des „großen Keilers“ immer weiter in den Schutzbezirk ihres Kiezes. Wie darunter die Gegenwelt aus Hafenarbeitern, Prostituierten, Künstlern und Kommunisten zerbricht, hält sie in Splittern scharfkantiger Momentaufnahmen fest, manchmal nicht länger als eine Handvoll hingeworfener Worte: „Draußen die Nacht, der Keiler lauscht. Nicht freundlich, nicht freundlich.“ Aber je dunkler es um Hedda wird, desto leuchtender steigt auf, was dem Roman den Titel gibt: „Die Wut ist ein heller Stern“ (Hanser).

Norbert Gstrein: Im ersten Licht

Am Ende von Norbert Gstreins Roman „Im ersten Licht“ (Hanser) taucht ein junger Schriftsteller auf, dem nach einer Lesung ein alter Mann seine Geschichte anvertrauen will. Er wimmelt ihn ab. Jetzt, viele Jahre später ist der Roman, der sie erzählt, einer der Favoriten auf den Preis der Leipziger Buchmesse. Jener alte Mann, Adrian Reiter, war aufgrund einer absichtlich herbeigeführten Untauglichkeit nur Zaungast der Verwundungen und Traumata der Kriege des Jahrhunderts. Er sieht, wie die alte Welt in einer Katastrophe versinkt und sich auf ihren Trümmern schon die nächste anbahnt. In drei großen Sequenzen überblendet Norbert Gstrein die Geschichte des verschonten Beobachters mit der körperlichen und seelischen Invalidität der Kriegsversehrten, die seinen Weg säumen. Als Schuld, Scham, Mitläufertum fällt sein Außenstehen auf Adrian Reiter zurück. Und trotzdem erhellt das Zwielicht dieses Romans auch eine Suche nach Glück, eine diffuse Sehnsucht nach Verlorenem und Kommendem. Das Bild des Lebens ist in Hell und Dunkel gemalt.

Katerina Poladjan: Goldstrand

Und dann ist da noch die Erzählsituation von Katerina Poladjans Roman „Goldstrand“ (S. Fischer) : Auf der Couch einer römischen Dottoressa liegt ein berühmter Regisseur, erfüllt von kosmischer Müdigkeit und Weltüberdruss. Er erzählt ihr den Film seines Lebens. Und mit der eigenen Familiengeschichte liegt nicht nur die Ideologie- und Unheilshistorie Europas mit auf der Couch, sondern auch der kulturelle Bestand an Formen, in denen Geschichte Gestalt gewinnt: Mythologien, Märchen, Robinsonaden, Bilder, Filme, Bauten. Sein Vater floh als Kind vor der russischen Revolution aus Odessa und entwarf später als Architekt am Schwarzen Meer ein Utopia für den Neuen Menschen des Sozialismus. Katerina Poldjans Erzählkur rührt in bewundernswert tiefenpoetischer Verdichtung an die Traumata einer Vergangenheit, der einmal die Zukunft zu gehören schien.

„Vielleicht müssen Geschichten nicht zu Ende erzählt werden, wir müssen sie nur weiterleben und weitertragen“, sagt die Tochter des Regisseurs einmal. Das soll auch für diese Übersicht gelten. Das letzte Wort hat die Jury.

Ein Preis, drei Kategorien

Auszeichnung

Der Preis der Leipziger Buchmesse wird an diesem Donnerstag, dem ersten Messetag, in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung vergeben und ist jeweils mit 20 000 Euro dotiert.

Sachbuch

Nominiert wurden: Marie-Janine Calic: „Balkan-Odyssee, 1933–1941. Auf der Flucht vor Hitler durch Südosteuropa“ (C.H. Beck); Ines Geipel: „Landschaft ohne Zeugen. Buchenwald und der Riss der Erinnerung“ (S. Fischer); Jan Jekal: „Paranoia in Hollywood. Wie die USA exilierte Künstler erst retteten und dann verfolgten. 1941–1953“ (Matthes & Seitz); Ulli Lust: „Die Frau als Mensch: Schamaninnen“ (Reprodukt); Manfred Pfister: „Englische Renaissance“ (Galiani Berlin)

Übersetzung

Ulrich Faure übersetzte aus dem Niederländischen „Das Lied von Storch und Dromedar“ von Anjet Daanje (Friedenauer Presse); Tina Flecken übersetzte aus dem Isländischen „Eden“ von Auður Ava Ólafsdóttir (Insel); Manfred Gmeiner übersetzte aus dem Spanischen „Unten leben“ von Gustavo Faverón Patriau (Droschl); Timea Tankó übersetzte aus dem Ungarischen „Die Aussiedlung“ von András Visky (Suhrkamp); Petra Zickmann übersetzte aus dem Katalanischen „Ich gab dir Augen, und du blicktest in die Finsternis“ von Irene Solà (S. Fischer)