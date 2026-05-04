Nach der mutmaßlichen Amokfahrt in Leipzig sind zwei Menschen tot, zwei schwer verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) geht bei dem tragischen Geschehen in Leipzig von einer mutmaßlichen „Amokfahrt“ aus. In der Leipziger Innenstadt war zuvor ein Auto in mehrere Menschen gefahren. Zwei Personen starben, zwei wurden schwer verletzt, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Nach Angaben der Polizei auf X wurde der Fahrer festgenommen, von ihm gehe derzeit keine Gefahr mehr aus.

 

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„Das erschüttert mich zutiefst. Ich bin in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien. Den Verletzten wünsche ich Kraft und schnelle Genesung. So eine Tat macht uns sprachlos – und sie macht uns entschlossen“, sagte Kretschmer. „Wir werden alles daransetzen, sie schnell und vollständig aufzuklären. Der Rechtsstaat wird mit aller Konsequenz handeln.“ Jetzt werde es darum gehen, füreinander da zu sein. „Sachsen hält zusammen.“