Viele Familien können sich in den Ferien keinen Urlaub leisten. Die Stadt Stuttgart unterstützt einkommensschwache Menschen für eine soziale Teilhabe mit zusätzlichen Leistungen.

Die Landeshauptstadt Stuttgart zählt zu einer der wohlhabendsten Städte Deutschlands. Mit 23 Prozent hat die Stadt die zweitmeisten Haushalte mit einem Nettoeinkommen über 5.000 Euro. Doch auch hier wirkt sich der wirtschaftliche Abschwung und Stellenabbau auf die Menschen aus.

Während laut dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg 2021 noch 13,6 Prozent der Stuttgarter von Armut gefährdet waren, waren es im vergangenen Jahr bereits 15,9 Prozent. Für immer mehr Haushalte wird es zunehmend schwerer, ihre finanzielle Existenz zu sichern. In Stuttgart gibt es deshalb für verschiedene Zielgruppen Vergünstigungen, die den Alltag erleichtern sollen.

Welche Optionen bestehen für Menschen mit geringem Einkommen?

Neben den Sozialleistungen, also Zahlungen wie etwa dem Wohngeld oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bietet die Stadt Stuttgart auch freiwillige Sozialleistungen. Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten:

Bonuscard + Kultur

Eine der wichtigsten Sozialleistungen der Stadt ist die „Bonuscard + Kultur“. Die Karte soll durch Vergünstigungen Menschen mit niedrigem Einkommen eine Teilhabe am kulturellen, sportlichen und sozialen Leben der Stadt bieten. Zu den teilnehmenden Institutionen gehören über 100 Partnereinrichtungen, darunter die Stadtbäder Stuttgart, die Wilhelma, oder die VVS.

Beantragen kann man die Bonuskarte ausschließlich mit einem in Stuttgart gemeldeten Wohnsitz und beim Bezug bestimmter Leistungen. Welche das sind, kann man auf der Seite der Stadt Stuttgart nachlesen.

Sozialticket des VVS

Im Rahmen der Bonuscard bietet die VVS zudem ein Sozialticket an. Mit dem vergünstigten „Jedermann-MonatsTicket“ können Menschen im gesamten VVS-Verbundgebiet für 29 Euro im Monat fahren.

Neben dem vergünstigen Monatsticket kann zudem das „14-Uhr-Junior-MonatsTicket“ erworben werden, das Menschen unter 21 einen zeitlich eingeschränkten Zugang zum kompletten VVS-Netz ermöglicht (Unter der Woche ab 14 Uhr, am Wochenende und Feiertagen ganztags und in den Schulferien ab 9 Uhr). Das 14-Uhr-Junior-MonatsTicket kostet monatlich 13,50 Euro (14,20 Euro ab dem 1.9.2025).

Auch bei der VVS kann man Geld mit dem Sozialticke sparen Foto: imago images/Arnulf Hettrich/ARNULF HETTRICH via www.imago-images.de

Für Menschen mit bestätigter Schwerbehinderung können beim Versorgungsamt zudem Wertmarken für ein halbes (53 Euro) oder ein ganzes Jahr (104 Euro) erworben werden. Damit kann das komplette VVS-Netz ohne zusätzlichen Fahrscheinerwerb befahren werden. Wird eine ständige Begleitperson benötigt, kann diese ebenfalls kostenfrei mitfahren.

Hier geht es zur Informationsseite der VVS.

Familiencard

Ein weiteres Angebot der Stadt Stuttgart ist die sogenannte „FamilienCard“. Damit soll Kindern und Jugendlichen aus finanziell benachteiligten Haushalten die Teilnahme an unterschiedliche Angeboten der Stadt geboten werden.

Pro Kind und pro Jahr wird die Karte mit einem Guthaben von 60 Euro aufgeladen, das dann bei verschiedenen Partnern eingesetzt werden kann. Zudem gibt es Ermäßigungen in Höhe von 20 Prozent auf die Gebühren der Stuttgarter Musikschule und auf Elternbeiträge der Ferienwaldheime. Auch die Gebühren der städtischen Kinder- und Schulkindbetreuung können ermäßigt werden.

Mit der FamilienCard erhält man auch an der Stuttgarter Musikschule Vergünstigungen Foto: images / imagebroker/imageBROKER/Stefan Schurr,via www.imago-images.de

Voraussetzung für die Beantragung der FamilienCard ist ein maximales jährliches Familieneinkommen von 70.000 Euro. Bei vier oder mehr Kindern fällt die Einkommensgrenze weg, es muss lediglich ein Nachweis für den Bezug von Kindergeld für eines der Kinder erfolgen. Beantragt werden kann die Karte für alle Stuttgarter Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre.

Mehr Informationen zu Beantragung und Partnern finden Sie auf der Website der Stadt Stuttgart.

Landesfamilienpass

Auch mit dem Landesfamilienpass und der dazugehörigen Gutscheinkarte können Familien bis zu 25 Mal pro Jahr kostenlos oder vergünstigt Museen, Schlösser und Gärten in ganz Baden-Württemberg besichtigen. Der Pass richtet sich vor allem an Familien mit kindergeldberechtigten Kindern. Zu den kostenlosen Attraktionen zählen in Stuttgart unter anderem das Naturkundemuseum oder das Linden‐Museum. Das Mercedes-Benz- und Porsche-Museum bieten zudem einen vergünstigten Eintritt.

Weitere Informationen zu den Angeboten und genauen Voraussetzungen gibt es hier.

Mit der Anzahl der Sozialleistungen und freiwilligen Angeboten sollen die Auswirkungen einer steigenden Armutsgefährdung abgemildert werden und Menschen mit geringem Einkommen weiterhin Zugang zur Gesellschaft ermöglicht werden. Für umfassende Informationen und Beratung stehen die lokalen Ämter sowie das Amt für Soziales und Teilhabe zur Verfügung.