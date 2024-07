Leistungsschau in Gerlingen

Das Riesenrad steht wieder: nach 2018 präsentieren sich die Unternehmen erneut auf der „Messe Gerlingen“.

Franziska Kleiner 18.07.2024 - 13:35 Uhr

Mehr als 80 Aussteller in der und um die Stadthalle verwandeln die Gerlinger Ortsmitte von diesem Freitag an zu einem großen Messegelände. Eröffnet wird die dreitägige Leistungsschau um 13 Uhr mit einem Festakt – offizieller Beginn ist um 14.30 Uhr. Veranstalter ist der örtliche Bund der Selbstständigen (BDS). Dessen Vorsitzender Thomas Schimek rechnet mit mehr als 20 000 Besucher an den drei Tagen.