Leitartikel: Endlich eine gute Nachricht zur Grundsteuerreform

Steuerreformen sind nie populär, denn sie gehen – zumindest gefühlt – für die meisten Bürger eher mit der Erwartung von Be- als von Entlastungen einher. Das gilt für die Grundsteuerreform erst recht.

Erstens geht es dabei für viele Steuerpflichtige um das eigene Zuhause und das Gefühl existenzieller Sicherheit, das sich daran knüpft. Zweitens ist sie für viele Millionen Immobilienbesitzer zur gleichen Zeit Wirklichkeit geworden – der Frust darüber hatte etwas ungemein Verbindendes und gute Chancen, sich aufzuschaukeln. Drittens blieb die Grundsteuersystematik vor dieser Reform über wirklich lange Zeiträume unangetastet; sehr viele Eigentümer haben wegen der jahrzehntealten Wertfestsetzungen ihrer Grundstücke über ein halbes Jahrhundert hinweg nur sehr moderate Steigerungen bei dieser Steuerart erlebt.

Umso größer war der Schock, als mit dem Inkrafttreten der Reform die neuen Steuerbescheide eintrafen und zum Teil deutlich höhere Belastungen mit sich brachten. In Baden-Württemberg fiel die Kritik an der Reform womöglich noch ein bisschen schärfer aus als anderswo. Der Grund: Die grün-schwarze Koalition hatte ausschließlich die Grundstücksgröße und den Bodenrichtwert, nicht aber Größe und Zustand der Bebauung zur Besteuerung herangezogen.

Nicht nur ein schwacher Trost

Bei aller Kritik, die man an Einzelheiten der Reform üben kann – etwa die ungewollte, aber breitflächige Begünstigung von Gewerbeimmobilien, Unwuchten bei der Besteuerung von Mischgrundstücken mit eingeschränkten Nutzungszonen und das Hin- und Hergeschiebe von Verantwortung zwischen den beteiligten Institutionen, die sich alle nicht in Haft nehmen lassen wollen: Jetzt gibt es erstmals eine gute Nachricht zur Grundsteuerreform. Denn dass die Einnahmen daraus im ersten Quartal nicht sprunghaft gestiegen, sondern leicht gesunken sind, ist ein starkes Indiz dafür, dass die Landesregierung und die Kommunen einigermaßen fair mit den Interessen der Steuerpflichtigen insgesamt umgingen. Sie setzten die Reform landesweit aufkommensneutral – so, wie es die kommunalen Verbände versprochen hatten. Die Gesamtheit der Städte und Gemeinden nutzte die Reform nicht als Deckmantel, um sich die Taschen voll zu machen, sondern bekommt im Kollektiv vielleicht sogar eine Punktlandung hin. Jemandem, der deutlich mehr zahlen muss, mag das ein schwacher Trost sein. In finanzpolitisch herausfordernden Zeiten, wie wir sie aktuell haben, ist diese Leistung aber nicht zu unterschätzen.

Wachsende Finanzrisiken

Das heißt nicht, dass es im hiesigen Grundsteuersystem nichts zu kritisieren gäbe. Wünschenswert wäre etwa gewesen, Koalition, Kommunen und Landesregierung hätten sich schneller ernsthaft mit der Frage nach Korrekturen beschäftigt. Das ist nicht geschehen, und ob sich nach der Landtagswahl der Wille zum Nachsteuern einstellt, ehe die Grundsteuer im Jahr 2031 routinemäßig angepasst werden muss, kann man nur hoffen. Bauen sollte man darauf nicht.

Im Blick aufs Geld hängen alle staatlichen Ebenen zusammen. Im dritten Jahr mit Rezession fehlt es – trotz der üppigen Sondervermögen – überall. Besonders prekär ist die Finanznot von Städten und Gemeinden. Doch die Bundesregierung lässt bisher keinen Willen erkennen, die den Kommunen zugewiesenen Aufgaben voll zu finanzieren, selbst zu sparen oder an der Steuerschraube zu drehen. Ändert sich das nicht, wächst das Risiko, dass den Letzten die Hunde beißen. Dass die Kommunen sich in ihrer Notlage nicht anders zu helfen wissen, als künftig die Grundsteuer zu erhöhen, um Schulen, Kitas, Schwimmbäder auszustatten, ist daher nicht ausgeschlossen. Das aber hat mit der Grundsteuerreform gar nichts zu tun.