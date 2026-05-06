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  4. Patriotische Singstunde in Bayern

Leitkultur Patriotische Singstunde in Bayern

Leitkultur: Patriotische Singstunde in Bayern
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Oberlehrer Markus Söder: Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident verordnet den Schulen im Freistaat eine patriotische Singstunde - Hymnen werden Pflicht. Foto: Bihlmayer, Michael /actionpress

Hymnen werden Pflicht an Bayerns Schulen. Ob das die Integration und den Patriotismus fördert, darf bezweifelt werden, meint Armin Käfer.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Armin Käfer (kä)

Auch einem Friedrich Merz sind manchmal Erfolge beschieden. Wenngleich er lange warten musste. Im Jahre 2000 war der heutige Kanzler erstmals Fraktionschef der Union im Bundestag. Als solcher sorgte er nicht nur mit der Idee für Furore, die Steuererklärung müsse auf einen Bierdeckel passen. Er verkämpfte sich auch für eine Leitkultur: eine Art ideologisches Korsett, das Migranten helfen sollte, sich wie Deutsche zu fühlen.

 

26 Jahre später wird das nun Realität – zumindest in Bayern. Auf Drängen der CSU verordnet der Freistaat seinen Schülern eine patriotische Singstunde: Bei Abschlussfeiern sollen das Bayernlied und die deutsche Nationalhymne intoniert werden.

Werte des Grundgesetz wichtiger

Der CSU-Nachwuchs, von dem der Vorschlag kommt, erhofft sich davon einen Impuls für mehr Gemeinschaftsgeist, Zugehörigkeitsgefühl und Patriotismus, ja sogar eine erhöhte Wehrbereitschaft. Das wäre alles zu begrüßen und ganz im Sinne der Merzschen Leitkultur – und zum Vorteil eines inzwischen multikulturellen Landes, wo in vielen Schulklassen Kinder und Jugendliche in der Mehrheit sind, deren familiäre Wurzeln nicht in Deutschland gründen.

Statt Hymnen zu singen oder auch bloß mitanhören zu müssen, würde es ihnen allerdings mehr nützen, wenn sie bis zur Abschlussfeier die deutsche Sprache beherrschen, ihr Schulziel erreicht und eine berufliche Ausbildung in Aussicht haben – sowie die Werte des Grundgesetz akzeptiert und verstanden haben, was die heiklen Kapitel deutscher Geschichte für politische Fragen der Gegenwart bedeuten (Stichwort: Antisemitismus). Ob die Hymnenpflicht dabei hilft, darf bezweifelt werden. Schädlicher als das Handy-Getippsel unter der Schulbank und Mobbing mittels Social Media in den Pausen wird sie allerdings auch nicht sein.

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