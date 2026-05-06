Leitkultur Patriotische Singstunde in Bayern
Hymnen werden Pflicht an Bayerns Schulen. Ob das die Integration und den Patriotismus fördert, darf bezweifelt werden, meint Armin Käfer.
Hymnen werden Pflicht an Bayerns Schulen. Ob das die Integration und den Patriotismus fördert, darf bezweifelt werden, meint Armin Käfer.
Auch einem Friedrich Merz sind manchmal Erfolge beschieden. Wenngleich er lange warten musste. Im Jahre 2000 war der heutige Kanzler erstmals Fraktionschef der Union im Bundestag. Als solcher sorgte er nicht nur mit der Idee für Furore, die Steuererklärung müsse auf einen Bierdeckel passen. Er verkämpfte sich auch für eine Leitkultur: eine Art ideologisches Korsett, das Migranten helfen sollte, sich wie Deutsche zu fühlen.