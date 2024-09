Leitungsschaden in Vaihingen an der Enz

Schreckmoment zum neuen Schuljahr: Der Boden der Halle am Stromberg-Gymnasium muss instandgesetzt werden. Was bedeutet das für den Sport in Schule und Vereinen?

Sandra Lesacher 19.09.2024 - 16:47 Uhr

Was für ein Desaster: Ausgerechnet zum Schuljahresbeginn steht die Sporthalle am Stromberg-Gymnasium in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) unter Wasser. Die Halle ist deshalb für Monate nicht nutzbar. Die Ursache ist eine undichte Wasserleitung in der Wand. Der Schaden ist beträchtlich und stellt den Belegungsplan für Schulen und Vereine komplett auf den Kopf.