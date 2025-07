Leni Bauer vom RSV Vaihingen: Mit einer Radlänge Vorsprung zum deutschen Meistertitel

Auf den letzten Metern des Straßenrennens in Linden kam Lokalmatadorin Magdalena Leis immer näher, doch Leni Bauer konnte ihren Vorsprung im Schlusssprint verteidigen und gewann mit nur einer Sekunde Vorsprung vor der Fahrerin des RSV Linden den deutschen Meistertitel der U-19-Juniorinnen. „Es war unbeschreiblich, ich kann es immer noch nicht glauben“, sagt Leni Bauer, die für den RSV Stuttgart-Vaihingen an den Start geht. Im Ziel fiel die 18-Jährige direkt ihrem Trainer Georgiadis Kostas in die Arme. „Ein richtig schönes Gefühl“, berichtet Bauer. So schön, dass sie es wenige Tage später wiederholte und auch beim Bahnradfahren erneut deutsche Meisterin wurde.