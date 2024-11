Eine Schwerverletzte und 50.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Lenningen am Samstagmorgen. Die Details.

Lea Jansky 17.11.2024 - 12:56 Uhr

Am Samstagmorgen ist es in der Kirchheimer Straße in Lenningen (Kreis Esslingen) zu einem Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 55-jähriger Fahrer eines Audi A4 gegen 10.20 Uhr auf dem Römerweg unterwegs und wollte nach links in die Kirchheimer Straße einbiegen. Die 85-jährige Fahrerin eines Opel Meriva befuhr die Kirchheimer Straße in Richtung Owen und hatte Vorfahrt.