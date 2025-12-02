Lenny Rubin vom TVB Stuttgart „Das ist die Woche der Wahrheit“
Der TVB Stuttgart befindet sich im Aufwind. Rückraumspieler Lenny Rubin spricht vor dem Duell mit seinem Ex-Club HSG Wetzlar über die sportliche Lage und seine Zukunft.
Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat mit dem Heimspiel-Doppelpack in der Porsche-Arena gegen die Kellerkinder HSG Wetzlar (Donnerstag, 19 Uhr) und SC DHfK Leipzig (Sonntag, 18 Uhr) die Chance, Anschluss ans Mittelfeld zu finden. Rückraumspieler Lenny Rubin (29) schätzt die Lage ein.