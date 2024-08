Ein bislang unbekannter Fahrer oder eine Fahrerin hat am Mittwoch, 14. August, im Parkhaus des Leo-Centers einen Audi beschädigt und hat sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern, aus dem Staub gemacht.

Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 11 und 15.10 Uhr. Laut Polizei stieß der oder die Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Audi. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer: 0 71 52 / 60 50 oder per E-Mail an: leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.