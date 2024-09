Leo-Center in Leonberg

Ende August hat Karstadt nach mehr als 50 Jahren endgültig seine Tore geschlossen. Was auf der etwa 9000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche passieren wird, ist noch ungewiss. Anfang 2025 sollen ein New Yorker und ein Café eröffnen.

Nathalie Mainka 25.09.2024 - 11:24 Uhr

Wände über Wände. Nach der Karstadt-Schließung im Leo-Center Ende August in diesem Jahr ist die ehemalige Verkaufsfläche von etwa 9000 Quadratmetern, verteilt auf vier Etagen, erst einmal blickdicht von außen abgeschirmt. Das Leonberger Center hat insgesamt 25 000 Quadratmeter Verkaufsfläche, das Warenhaus nahm mehr als 50 Jahre einen großen Teil davon in Anspruch. Jetzt sind die Glasfronten erst einmal mit einer Schichtschutzfolie abgeklebt. Die Rolltore sind geschlossen. Innendrin ist alles leer geräumt. „Aktuell finden technische Begehungen mit den unterschiedlichsten Gewerken statt, um eine Bestandsaufnahme zu machen, was alles saniert werden muss“, sagt die Center-Managerin Nadine Fensterer.