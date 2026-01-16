Wegen der Markenstrategie des Mutterkonzerns: Elektronikmarktkette im Leonberger Einkaufszentrum war einige Tage geschlossen, um wieder mit neuem Erscheinungsbild zu öffnen.

Die Elektronikmarktkette Saturn verschwindet immer mehr aus den Innenstädten. So auch im Leo-Center. Dort hatte das Geschäft im Untergeschoss im Leonberger Einkaufszentrum zuletzt vom 12. Januar bis zum 14. Januar geschlossen. Aber nur deshalb, um am 15. Januar mit einem neuen Erscheinungsbild wieder zu öffnen und den Verkaufsraum optisch in die Marke Mediamarkt umzuwandeln. Die Beschäftigten sind ab sofort nicht mehr wie bisher an ihrer blauen Arbeitskleidung zu erkennen – sie traten ab sofort die Farbe Rot.

Nach der geplanten Übernahme des Mutterkonzerns Ceconomy durch den chinesischen Onlinehändler JD.com sollen weitere Saturn-Standorte geschlossen und in Mediamarkt-Filialen umgewandelt werden. Die Zahl der Saturn-Geschäfte in Deutschland ist bereits von rund 150 auf etwa 53 gesunken, während Mediamarkt auf 351 Filialen angewachsen ist.

Ceconomy betont jedoch, an beiden Marken festhalten zu wollen. Welche Standorte künftig unter welchem Namen weitergeführt werden, soll von lokalen Marktanalysen abhängen. JD.com unterstütze die bestehende Markenstrategie. Im europäischen Ausland existiert inzwischen nur noch Mediamarkt. Die Übernahme von Ceconomy durch JD.com ist noch nicht endgültig abgeschlossen, wird aber für die erste Jahreshälfte erwartet.

Im Leo-Center wird Saturn zu Mediamarkt, im Ludwigsburger Marstall-Center musste Saturn schließen

Serge Micarelli, Manager des Leo-Centers, ist froh, dass die Kundschaft in seinem Haus auch weiterhin ein Elektronikgeschäft vorfindet. „Für das Leo-Center macht es im Grunde genommen keinen großen Unterschied, da die Sortimente und die Mitarbeitenden weiterhin unverändert bleiben. Wir freuen uns aber sehr, jetzt auch einen Mediamarkt zu haben“, sagt Micarelli. Währenddessen musste beispielsweise der Elektronikmarkt Saturn im Ludwigsburger Marstall-Center zuletzt schließen.

Die erste Saturn-Filiale wurde 1961 in Köln eröffnet. Der erste Mediamarkt folgte 1979 in München – 1990 übernahm diese Einzelhandelskette den Wettbewerber Saturn. Die Metro AG erwarb einige Jahre später die Mehrheit an beiden Marken.

Im Jahr 2017 ging Ceconomy aus der Metro AG hervor und setzte den Betrieb der Marken fort. Eine Differenzierung der beiden Marken ist für Kunden heute kaum noch wahrnehmbar, da sich die Sortimente stark gleichen und zahlreiche Produkte sowohl bei Mediamarkt als auch bei Saturn angeboten werden.