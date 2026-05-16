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Leobad öffnet am 19. Mai Bald wieder Badespaß: Das ist neu im Leonberger Freibad

Leobad öffnet am 19. Mai: Bald wieder Badespaß: Das ist neu im Leonberger Freibad
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Bald wieder Badespaß: Am Dienstag, 19. Mai, öffnet das Leobad für die Sommersaison. Foto: Simon Granville

Im Leonberger Freibad gibt es für die anstehende Sommersaison einige Neuerungen. Alle Details rund um die Öffnung des Leobads gibt es hier.

Leonberg: Marius Venturini (mv)

Die Freibadsaison im Leonberger Leobad beginnt bald, am Dienstag, 19. Mai. Dabei gibt es für Badegäste einige Neuerungen. Die Drehkreuze etwa wurden modernisiert und sind nun barrierefrei sowie kinderwagenfreundlich. Darüber hinaus wurde ein neues Kassensystem eingeführt. An Touchscreen-Terminals können Besucherinnen und Besucher den passenden Tarif auswählen und bargeldlos bezahlen.

 

Die Einzelkarte kostet 5,50 Euro, für die Abendkarte zahlen Gäste 4 Euro. Für Kinder liegt der Preis bei 3,50 Euro und für die Abendkarte bei 2,50 Euro. An der Leobad-Kasse ist weiterhin Bar- und Kartenzahlung möglich. An den neuen Verkaufsterminals wiederum kann ausschließlich mit Karte bezahlt werden. Mit Beginn der Saison können Tickets auch online über die Website der Stadtwerke Leonberg gekauft werden.

Alle bisherigen Jahres- und Geldwertkarten müssen ersetzt werden

Das Leobad hat täglich von 7.30 bis 20.30 Uhr geöffnet. Noch an diesem Samstag, 16. Mai, findet von 9 bis 13 Uhr an der Kasse des Bads der Vorverkauf für Saisonkarten statt. Außerdem können Jahres- und Geldwertkarten umgetauscht werden. Denn durch die Einführung des neuen Kassensystems müssen alle bisherigen Jahres- und Geldwertkarten ersetzt werden.

In Sachen Anreise betont die Stadtverwaltung in einer Mitteilung: „Der Parkplatz am Leobad 1 steht nur Mietern zur Verfügung.“ Um allen Gästen ein stressfreies Parken zu ermöglichen, gilt in diesem Jahr eine Parkzeitbegrenzung von acht Stunden mit Parkscheibe. „Die Stadtwerke Leonberg bitten darum, ausschließlich die gekennzeichneten Parkflächen zu nutzen – dies gilt ausdrücklich auch für die Bereiche in Richtung der Sportanlagen“, heißt es. Zufahrtswege seien für Rettungsdienste erforderlich und müssten freibleiben. Die Einhaltung der Parkregeln werde kontrolliert.

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Das Leobad ist zudem per Fahrrad und mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar: Busse fahren die nahen Haltestellen Leobad (Linie 641), Glemseckstraße (Linien 92 und 640) sowie Carl-Schmincke-Straße (Linie 92) an. Für Radfahrerinnen und Radfahrer stehen am Eingang ausreichend Abstellmöglichkeiten bereit.

Leobad: Racer-Rutsche mit Zeitmessung, Erlebnisbecken, FKK-Bereich

Im Leobad selbst stehen Besucherinnen und Besuchern stehen neben dem Sportbecken mit 50-Meter-Bahn ein Erlebnisbecken sowie ein Kleinkindbereich zur Verfügung. Im Springerbecken kann vom Ein-, Drei- und Fünf-Meter-Brett gesprungen werden. Für Spaß sorgt außerdem eine Racer-Rutsche mit drei Bahnen und Zeitmessung. Für die kleineren Gäste gibt es eine breite Familien- sowie eine Kinderrutsche. Neben dem Kinderbecken können sich die Kleinen zudem auf dem Wasserspielplatz und dem Kinderspielplatz austoben.

Wer es sportlich mag, kann auch Tischtennis, Beachvolleyball und Fußball im Leobad spielen. Außerdem gibt es einen FKK-Bereich, ein Dampfbad und eine Wärmehalle mit Wärmefelsen. E-Bike-Akkus können in den Schließfächern kostenfrei geladen werden. Für Reparaturen am Rad stehen vor dem Eingang Fahrradwerkzeug und Luftpumpe zur Verfügung. Weitere Informationen sind unter www.stadtwerke-leonberg.de zu finden.

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