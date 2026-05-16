Leobad öffnet am 19. Mai Bald wieder Badespaß: Das ist neu im Leonberger Freibad
Im Leonberger Freibad gibt es für die anstehende Sommersaison einige Neuerungen. Alle Details rund um die Öffnung des Leobads gibt es hier.
Im Leonberger Freibad gibt es für die anstehende Sommersaison einige Neuerungen. Alle Details rund um die Öffnung des Leobads gibt es hier.
Die Freibadsaison im Leonberger Leobad beginnt bald, am Dienstag, 19. Mai. Dabei gibt es für Badegäste einige Neuerungen. Die Drehkreuze etwa wurden modernisiert und sind nun barrierefrei sowie kinderwagenfreundlich. Darüber hinaus wurde ein neues Kassensystem eingeführt. An Touchscreen-Terminals können Besucherinnen und Besucher den passenden Tarif auswählen und bargeldlos bezahlen.