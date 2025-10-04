Leogang im Salzburger Land Abkühlung garantiert
In den Alpen sind die Folgen des Klimawandels deutlich zu spüren. Umso größer ist die Gegenwehr am Fuß der Leoganger Steinberge.
Gekonnt türmt Praktikantin Alissa Göllner Schokolade-, Joghurt- und Vanilleeis in knusperige Waffeln. Auch exotische Geschmacksrichtungen wie Kaiserschmarrn gehören zum Sortiment. Vor der Eisdiele ist jede Bank besetzt. Das Eis bei „Misssi“ – mit drei s – ist nicht nur frei von Farb- und Zusatzstoffen, es basiert auch auf Biomilch von Kühen mit Hörnern. Wer diese für die reguläre Ausstattung der Milch gebenden Fauna hält, kann hier eine Wissenslücke schließen. Die große Mehrheit der Kühe verlieren ihre Hörner kurz nach der Geburt in einer Prozedur, die schmerzhaft und folgenreich ist. 80 Prozent der Kühe in Europa sind enthornt. Die Tiere benötigen ihre Hörner aber nicht nur für ihr Sozialverhalten, sondern auch zur Hitzeregulierung: Über ihre Hörner leiten sie überschüssige Wärme ab. Je wärmer das Klima einer Region ist, desto größer sind daher auch die Hörner des heimischen Milchviehs.