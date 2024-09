Eine 18-jährige Fahrerin übersieht in Leonberg-Eltingen eine von rechts kommende Fahrerin und stößt mit ihr zusammen. Zwei Menschen werden dabei verletzt.

Chiara Sterk 06.09.2024 - 15:18 Uhr

Am Donnerstag sind in Leonberg-Eltingen am späten Abend zwei Autos zusammengestoßen.