Leonberg 36 Taufen im Freien – das ungewöhnliche Tauffest auf dem Engelberg
Ein ungewöhnliches Tauffest lockte über 500 Menschen auf den Engelberg. Pfarrer Jochen Haas erklärt, wie 36 Taufen unter freiem Himmel Barrieren für Familien abbauen.
Ein ungewöhnliches Tauffest lockte über 500 Menschen auf den Engelberg. Pfarrer Jochen Haas erklärt, wie 36 Taufen unter freiem Himmel Barrieren für Familien abbauen.
36 Täuflinge, beinahe genauso viele Grad im Schatten. Wer an diesem Sonntag den Engelberg betritt und dabei auf über 500 Menschen trifft, weiß sofort: Hier findet kein gewöhnlicher Gottesdienst statt. Unter bunten Girlanden sitzen sie und warten vorfreudig auf das musikalische Vorspiel der anstehenden Taufe von 36 Kindern.