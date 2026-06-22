Leonberg: 36 Taufen im Freien – das ungewöhnliche Tauffest auf dem Engelberg

36 Täuflinge, beinahe genauso viele Grad im Schatten. Wer an diesem Sonntag den Engelberg betritt und dabei auf über 500 Menschen trifft, weiß sofort: Hier findet kein gewöhnlicher Gottesdienst statt. Unter bunten Girlanden sitzen sie und warten vorfreudig auf das musikalische Vorspiel der anstehenden Taufe von 36 Kindern.

Auf der großen Wiese stehen unzählige Bierbänke bereit, doch die in der Mitte bleiben komplett leer, denn hier brennt die Mittagssonne unbarmherzig herab. Stattdessen drängen sich die Besucher auf die Bänke rechts und links, die im Schutz der Bäume Schatten bieten. Wer keinen Platz mehr findet, packt kurzerhand selbst mit an und trägt sich eine der Bänke in den Schatten. Als jeder sein Plätzchen gefunden hat, stehen nur noch die Pfarrer und Pfarrerinnen in der heißen Sonne. Bevor es dann endlich losgeht, posieren einige Besucher im Getümmel noch schnell für letzte Erinnerungsfotos, während sich andere mit kalten Getränken versorgen.

Pfarrer Haas: „Es ist wichtig, als Kirche auch mal vor die Kirchentüre zu gehen“

Ein solches Tauffest findet ungefähr alle drei Jahre statt, berichtet Pfarrer Jochen Haas. Für ihn ist es bereits das dritte. „Es ist wichtig, als Kirche auch mal vor die Kirchentüre zu gehen“, betont er. In der Kirche müsse man neue Formen finden, wie man die Generationen anspricht. Das Fest solle fröhlich, leicht und ungezwungen sein, erklärt der Pfarrer weiter. Es sei ihm wichtig, dass die Kinder während des Gottesdienstes spielen können. Gerade für verschiedene Familienformen, wie etwa Alleinerziehende, die nicht ganz allein vorne stehen möchten, wolle man so ein Angebot schaffen. Pfarrer Haas geht es insbesondere darum, Barrieren abzubauen. Man wolle diese Art und Weise der Taufe für all jene ermöglichen, „für die ein Familienfest normalerweise vor allem Stress bedeutet“, stellt er klar. Das betreffe beispielsweise die finanzielle Belastung oder auch den Planungsaufwand.

Mama und Papa, Oma und Opa, Geschwister, Tanten, Onkel und Cousins laufen zusammen mit ihrem Täufling zu einer der sechs Taufstationen. Foto: Simon Granville

Einige Familien schlagen bereits während des Gottesdienstes ihre Picknickdecken auf und feiern von dort aus mit. Allgemein ist die Stimmung locker. Unbeschwert singen die großen und kleinen Gäste bei den Liedern, die perfekt auf das Motto „Dem Himmel nah“ abgestimmt sind, mit. Im Hintergrund sind stets reges Vogelzwitschern, Hundebellen und Lachen zu hören, während die Gäste sich mit ihren Liederblättern Luft zuwedeln, um die Hitze zu ertragen. Nachdem die Live-Band ihr vorerst letztes Lied ausklingen lässt, werden die Eltern und Taufpaten zum Aufstehen gebeten, um die Tauffragen alle gemeinsam zu beantworten.

Die Aufregung ist nun deutlich in der Luft zu spüren, denn der Moment der Taufe steht kurz bevor. Mama und Papa, Oma und Opa, Geschwister, Tanten, Onkel und Cousins laufen zusammen mit ihrem Täufling zu einer der sechs Taufstationen. Um jede der Stationen bildet sich ein großer Halbkreis, in dessen Mitte ein gedeckter Biertisch mit einer Schale Wasser und bunt dekorierten Taufkerzen steht.

Pfarrer Jochen Haas betreut die gelbe Taufstation. Hier ist auch die Familie Schweikert anwesend und wartet geduldig, bis der fünfjährige Vincent an der Reihe ist. Vincents große Schwester wurde vor drei Jahren bereits auf einem ähnlichen Tauffest in Warmbronn getauft. „Es ist für die Kinder einfach besser auf so einer offenen Wiese. Die Kinder können sein, wie sie Lust haben“, erzählt Mama Julia Schweikert. Hier sei es schöner als klassisch in der Kirche, weil man die Gemeinschaft mehr spüre. Das Ambiente unter freiem Himmel mit allen Familien sei etwas ganz Besonderes. Mit dieser Meinung steht die Familie aus Höfingen nicht allein da. Betrachtet man das rege Fest unter freiem Himmel, wird schnell klar, warum das Tauffest boomt: Hier müssen die Kinder nicht in engen traditionellen Kirchenbänken still sitzen, sondern dürfen spielen, toben und laut sein. Es ist genau diese Ungezwungenheit, die für so viel Andrang gesorgt hat.

Als Familie Schweikert die Einladung zum diesjährigen Fest auf dem Engelberg bekam, war es Vincent selbst, der entschieden hat, sich auf diese Weise taufen zu lassen. Als Pfarrer Haas ihn also aufruft, zögert der kleine Vincent keine Sekunde, bevor er in den Halbkreis tritt und sich mutig vor die Wasserschale stellt. Mit etwas Hilfe darf er seine Taufkerze selbst anzünden. Kaum ist die Zeremonie vorbei, schenkt er seiner Familie ein stolzes, breites Grinsen.

Nach dem Gottesdienst feiert die Gemeinde bei einem fröhlichen Beisammensein in Form eines Picknicks weiter. Ein ungezwungener Ausklang, der perfekt zum Konzept passt.

Dass diese moderne Art der Kirche nicht jedermanns Sache ist, weiß auch Haas. „Manchen Menschen ist der Trubel einfach zu viel“, doch die überwältigende Resonanz gibt dem Konzept recht. Über 500 Besucher und 36 strahlende Täuflinge zeigen, dass der Engelberg an diesem Sonntag genau der richtige Ort war: ein Ort, an dem die Kinder laut sein dürfen, Familien zusammenkommen und eine Taufe völlig ohne feste Grenzen gefeiert werden kann.