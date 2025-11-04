Das Projekt „Stadt für Morgen“ soll in Leonberg weiter Formen annehmen. Nun hat die Stadt für die Umgestaltung des Neuköllner Platzes einen Förderantrag gestellt. Es geht um Millionen.
04.11.2025 - 15:09 Uhr
Die „Stadt für Morgen“ rückt in Leonberg so langsam in die Gegenwart: Der Neuköllner Platz soll als Teil des Prestigeprojekts umgestaltet und aufgewertet werden. Dafür hat das Referat für innovative Mobilität einen Förderantrag nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) gestellt. Mit der baulichen Umsetzung soll 2027 begonnen werden.