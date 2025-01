Ein Jahr mit Schelling, Goes und Frei Otto

Bei der Leonberger Altjahrabendfeier spricht der Oberbürgermeister Martin Georg Cohn auch über die Herausforderungen im neuen Jahr. Seine in der Rede zum Ausruck gebrachte Zuversicht beruht auch auf drei Persönlichkeiten der Stadt, die in diesem Jahr in den Blickpunkt rücken.

Franziska Kleiner 01.01.2025 - 16:44 Uhr

Warum kommen die Menschen, am letzten Tag des alten Jahres auf den Marktplatz ihrer Stadt zusammen? Sind es die festlichen Klänge von Ökumenischem Bläserkreis und Lyra Leonberg im Schein des Weihnachtsbaums vor Fachwerkkulisse? Der ausgeschenkte Glühwein? Das mag alles auch zur traditionellen Altjahrabendfeier gehören. In deren Zentrum aber steht seit jeher die Rede des Oberbürgermeisters. Martin Georg Cohn (SPD) blickt zurück, richtet den Blick natürlich auch nach vorn. Aber er sagt am Dienstag auch: „Es sind nicht nur die großen Ereignisse, die uns alle prägen. Es sind vor allem die kleinen Momente des Zusammenhalts, wie der heutige Abend, die das Fundament unserer Gemeinschaft bilden.“