Ein Baufahrzeug, das ist Leonberg abgestellt ist, wird am Wochenende Ziel eines Einbruchs. Die Polizei sucht Zeugen.

Laura Wallenfels 13.01.2025 - 12:06 Uhr

Am Wochenende ist ein Baustellenfahrzeug in Leonberg Ziel eines Einbruchs gewesen. Wie die Polizei berichtet, versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 17.15 Uhr, einen in der Annette-Kolb-Straße abgestellten Transporter gewaltsam zu öffnen.