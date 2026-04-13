Unbekannte brechen in ein Haus ein. Offenbar machen sie sich ohne Beute wieder aus dem Staub.

Julia Grinschgl 13.04.2026 - 11:16 Uhr

Unbekannte sind zwischen Freitagabend und Samstagvormittag in ein Haus in der Liststraße in Leonberg eingebrochen. Sie stiegen über den Keller ein und gelangten von dort aus ins Erdgeschoss der Wohnung. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, die Höhe des Schadens ist noch unklar. Hinweise an die Polizei, Telefon 0 71 52 / 60 50, E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de.