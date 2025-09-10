Unbekannter beschädigt Motorroller auf Parkplatz in Leonberg-Eltingen und flüchtet. Der Schaden liegt bei rund 4.000 Euro.

Laura Wallenfels 10.09.2025 - 13:58 Uhr

Auf dem Parkplatz eines Pflegedienstes in der Straße „In der Au“ in Leonberg-Eltingen ist am Dienstag ein Piaggio-Motorroller beschädigt worden. Zwischen 16.15 Uhr und 19.45 Uhr touchierte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker das Zweirad, wodurch es umkippte. Mutmaßlich stellte der Unbekannte den Roller anschließend wieder auf, bevor er die Unfallstelle verließ, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern.