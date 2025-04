Fehlalarm an der A81 in Böblingen Keine Fliegerbombe, sondern Rosteinschlüsse

Nach dem Bombenfehlalarm an der Autobahn: Rosteinschlüsse im Boden der A81-Baustelle in Böblingen haben die Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes in die Irre geführt.