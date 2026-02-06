Stilecht und passend zur Countryband Silver Highway hat Leonbergs OB Tobias Degode den 333. Pferdemarkt eröffnet – und ihn als „gelebte Stadtgeschichte“ bezeichnet.
06.02.2026 - 17:54 Uhr
Dass Tobias Degode nicht viele überflüssigen Worte braucht, hat Leonbergs neuer Oberbürgermeister bereits bei den Altjahrabendfeiern bewiesen. Und auch bei der Eröffnung des 333. Leonberger Pferdemarkts hielt sich der Verwaltungschef an diesem Freitagnachmittag angenehm kurz. Genauer gesagt: Nach handgestoppten sechs Minuten und 14 Sekunden war sein gemeinsamer Auftritt mit Pferdemarkt-Tambour Matthias Ansel auf der Marktplatzbühne absolviert.