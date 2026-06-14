Das Höfinger Hydrantenfest nahm einen ungewöhnlichen Anfang. Kurz vor der Rettungsübung rückte die Feuerwehr zu einem realen Unfall aus – nur wenige Meter vom Gerätehaus.

Einen ungeplanten Verlauf nahm der Beginn des 44. Höfinger Hydrantenfestes am Samstag. Zum Auftakt des Feuerwehrfestes sollte traditionell um 15.30 Uhr eine Einsatzübung der aktiven Wehr sein, in diesem Fall ein simulierter Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen. Doch noch während die Vorbereitungen für Fest und Übung am Gerätehaus in vollem Gange waren, lösten um kurz vor 14 Uhr die Funkmelder der Abteilung aus. Einsatzgrund war ein Verkehrsunfall, keine 100 Meter vom Gerätehaus entfernt.

 

In Rekordzeit war das Hilfeleistungslöschfahrzeug vor Ort und begann mit der Absicherung der Einsatzstelle. Aus bisher unbekannter Ursache waren zwei SUV im Kreuzungsbereich zusammengestoßen. Ein Rettungswagen kümmerte sich um die Insassen, glücklicherweise war eine Versorgung vor Ort ausreichend, ein Transport in eine Klinik nicht notwendig. Nachdem die Einsatzmaßnahmen soweit abgeschlossen waren, übernahm die Polizei die Einsatzstelle, die Feuerwehr konnte sich wieder den Festvorbereitungen widmen.

Trotz der ungeplanten Reallage konnte die Übung pünktlich um 15.30 starten. Zwei in einem Kleinwagen „eingeklemmte“ Personen wurden von der Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit. Während die Beifahrerin über die herausgespreizte Türöffnung gerettet wurde, erfolgte die Rettung der Fahrerin durch eine Komplettabnahme des Daches. Dazu musste mit der Glassäge die Windschutzscheibe durchgesägt werden und mit Spreizer und Säbelsäge die Dachholme durchtrennt werden. Dann wurde die „Patientin“ schonend über die Kofferraumöffnung aus dem Fahrzeug gerettet. Im Anschluss an Einsatz und Übung begann dann der gemütliche Teil des Festes im Gerätehaus der Höfinger Feuerwehr.