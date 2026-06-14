Das Höfinger Hydrantenfest nahm einen ungewöhnlichen Anfang. Kurz vor der Rettungsübung rückte die Feuerwehr zu einem realen Unfall aus – nur wenige Meter vom Gerätehaus.

unserer Redaktion 14.06.2026 - 15:26 Uhr

Einen ungeplanten Verlauf nahm der Beginn des 44. Höfinger Hydrantenfestes am Samstag. Zum Auftakt des Feuerwehrfestes sollte traditionell um 15.30 Uhr eine Einsatzübung der aktiven Wehr sein, in diesem Fall ein simulierter Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen. Doch noch während die Vorbereitungen für Fest und Übung am Gerätehaus in vollem Gange waren, lösten um kurz vor 14 Uhr die Funkmelder der Abteilung aus. Einsatzgrund war ein Verkehrsunfall, keine 100 Meter vom Gerätehaus entfernt.