Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Leonberg und Höfingen werden mehrere Menschen teils schwer verletzt. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis in den Nachmittag an.

Marius Venturini 28.11.2024 - 11:15 Uhr

Vier Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag zwischen Leonberg und Höfingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 88 Jahre alte Fahrer eines BMW, der gemeinsam mit einer 81-jährigen Beifahrerin auf in der Strohgäustraße in Richtung Leonberg unterwegs war, kurz vor dem Ortseingang auf die Gegenspur geraten. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen, in dem ein 75-jähriger Fahrer und eine 77 Jahre alte Beifahrerin saßen.