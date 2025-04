Der französische Generalkonsul Gaël de Maisonneuve besucht das Johannes-Kepler-Gymnasium in Leonberg und würdigt das vielfältige Französisch-Angebot der Schule.

Laura Wallenfels 07.04.2025 - 13:55 Uhr

Ein Hauch Frankreich wehte durch das Johannes-Kepler-Gymnasium in Leonberg. Gaël de Maisonneuve, der französische Generalkonsul aus Stuttgart, war jüngst zu Gast und wurde mit großer Herzlichkeit empfangen. Schon beim Eintreffen wurde deutlich, wie intensiv sich die Schule auf diesen besonderen Besuch vorbereitet hatte. Den Auftakt machte die Klasse 6b mit einem kleinen Unterrichtsbesuch. Gekleidet in den Farben der Trikolore, mit Frankreich-Trikots oder Baskenmützen, stimmten die Schülerinnen und Schüler unter der Leitung ihrer Französischlehrerin Johanna Horst-Conrath ein französisches Lied an – ein musikalischer Willkommensgruß, der gleich zu Beginn die richtige Atmosphäre schuf.