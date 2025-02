Die Fraktionsvorsitzenden im Leonberger Gemeinderat kommentieren den Ausgang der Bundestagswahl. Die Stimmung ist in großen Teilen gedämpft.

Marius Venturini 24.02.2025 - 13:50 Uhr

In Leonberg haben 84 Prozent der Wahlberechtigten bei der Bundestagswahl ihre Stimme abgegeben. Das wertet Oberbürgermeister Martin Georg Cohn als „starkes Zeichen für die Demokratie“. Die Wahl verlief reibungslos, in der Stadt waren insgesamt 427 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz, unter anderem auch in Warmbronn, Höfingen, Gebersheim und in Silberberg. Ihnen dankte der OB ebenso wie den hauptamtlich Verantwortlichen für das Engagement, auch schon im Vorfeld des Urnengangs.