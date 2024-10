Aufgrund des desolaten Zustandes wurden die Kennzeichen des Transporters beschlagnahmt und dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt.

jug 08.10.2024 - 18:14 Uhr

Insgesamt 35 Mängel an einem einzelnen Fahrzeug haben Polizisten Ende September bei einer Kontrolle auf der A 8 zwischen Leonberg und Rutesheim festgestgellt. Dabei waren 30 der Mängel als erheblich zu werten, zwei davon führten zur Einstufung des Mercedes Sprinters als „verkehrsunsicher“. Beim Blick in den Laderaum des Mercedes staunten die Einsatzkräfte nicht schlecht: Der Kleintransporter war mit einer großen Menge an Altreifen beladen, die ohne jegliche Sicherung auf der Ladefläche verteilt waren. Aufgrund des desolaten Zustandes wurden die Kennzeichen des Transporters beschlagnahmt und dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt.