Lange Zeit kämpft Jasmin Hilger nach einer Operation mit starken Schmerzen. Im Krankenhaus Leonberg findet die Frau aus Schwieberdingen Ärzte, die ihr zuhören und helfen.

Brunhilde Arnold 03.09.2024 - 14:22 Uhr

„Es ist schon wie eine Traumatisierung, die vielen Schmerzen in den letzten Jahren. Aber ich habe immer gewusst, irgendwann treffe ich die richtigen, die mir helfen können.“ Und Jasmin Hilger sollte Recht behalten damit. Nach langem Suchen hat sie Hilfe gefunden – und zwar im Krankenhaus in Leonberg. Die Chefärztin der Medizinischen Klinik für Gastroenterologie und Fachärztin für Innere Medizin, Barbara John, ist zu ihrer wichtigsten Anlaufstelle geworden, der Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Professor Wolfgang Steurer, hat sie operiert. Das Ergebnis: „Ich fühle mich wie in einem neuen Leben“, sagt die 57-Jährige aus Schwieberdingen heute. Ihren Dank macht sie nun öffentlich.