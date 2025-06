In einem mehrstündigen Telefonat wird eine ältere Dame überredet, einen hohen Betrag zu überweisen. Die Betrüger tischen ihr dabei eine dreiste Lüge auf.

Julia Grinschgl 10.06.2025 - 11:57 Uhr

Ihre Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht, bei dem eine schwangere Frau gestorben sei, und nur eine Kaution in sechsstelliger Höhe können die Inhaftierung der Tochter verhindern. Diese Unwahrheit nutzten noch unbekannte Täter am Montagnachmittag, um eine Seniorin aus Eltingen in einem mehrstündigen Telefonat unter Druck zu setzen. Letztlich übergab die Frau Bargeld, Gold und Schmuck in hohem Wert. Wenig später stellte sie dann fest, dass sie Opfer von Betrügern geworden war und alarmierte die Polizei.