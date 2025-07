Am letzten Schultag kocht Event-Koch Craig Taylor mit Siebtklässlern ein Vier-Gänge-Menü, das richtig Lust auf gesunde Ernährung macht.

Rickarda Reichert 28.07.2025 - 12:38 Uhr

In der Schülerküche der Marie-Curie-Schule in Leonberg geht es heiß her – die Töpfe klappern, die Soße köchelt vor sich hin. Mittendrin: Event-Koch Craig Taylor aus Korntal-Münchingen. Kurz vor den Sommerferien gibt er an der Leonberger Gemeinschaftsschule einen besonderen Kochkurs.