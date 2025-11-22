Der Engelbergtunnel ist der längste und verkehrsreichste Autobahntunnel Baden-Württembergs. Ihn passieren täglich weit mehr als 100 000 Fahrzeuge, die auf der A 81 unterwegs sind.
Genau 2530 Meter ist er lang. Rund 120 000 Fahrzeuge passieren die beiden Röhren täglich. Und wenn er mal wieder gesperrt ist, ist nicht nur der Engelbergtunnel als solcher rekordverdächtig, sondern auch die Staus in und um Leonberg. Das dürfte ein Großteil der Verkehrsteilnehmer in der näheren Umgebung bereits schmerzvoll im eigenen Auto erlebt haben. Der Engelbergtunnel ist de facto der längste und verkehrsreichste Autobahntunnel in Baden-Württemberg.