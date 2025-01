Mobilfunk im Kreis Böblingen Bauarbeiten für 40 Meter hohen Funkmast bei Ehningen beginnen

Der neue Mast am südwestlichen Ortsrand Ehningens soll dort und in angrenzenden Ortschaften die Mobilfunkabdeckung verbessern. Die Telekom sagt, dass er noch in diesem Jahr in Betrieb gehen soll.