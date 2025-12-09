Das Interesse an Wellnessangeboten in Baden-Württemberg ist hoch. Besonders kleinere Städte weisen eine hohe Dichte an Suchanfragen auf. Zwei Städte liegen bundesweit an der Spitze.

Baden-Württemberg ist laut einer aktuellen Studie Deutschlands Wellness-Hochburg. Städte aus dem Südwesten belegen im bundesweiten Vergleich die Spitzenplätze beim Interesse an Wellnessangeboten. Laut dem am Dienstag veröffentlichten Wellness-Städte-Report 2025 des Veranstalters Fit Reisen liegen Leonberg, Sindelfingen und Friedrichshafen bundesweit an der Spitze. Damit zeigt sich der Südwesten als Land der Erholungssuchenden vor allen anderen Regionen Deutschlands.

Leonberg und Sindelfingen bundesweit oben dabei Die Autoren führen das Ergebnis auf mehrere Faktoren zurück - Wohlstand, Nähe zu beliebten Erholungsregionen wie Schwarzwald, Bodensee und Allgäu sowie eine gewachsene Wellnesskultur. Gerade kleinere Städte, so die Auswertung, weisen eine besonders hohe Dichte an Suchanfragen auf.

Während Leonberg und Sindelfingen im Landkreis Böblingen durch zahlreiche Thermen und Spa-Angebote punkten, profitiert Friedrichshafen von der Kombination aus Bodenseepanorama und alpennaher Lage. „Städterinnen und Städter suchen vor allem nach Angeboten in ihrer unmittelbaren Umgebung“, erklärt Fit-Reisen-Sprecherin Sarah Hachmann.

Für die Studie wertete Fit Reisen das Online-Suchverhalten in den 200 größten deutschen Städten aus. Dabei flossen über 74.000 Datensätze zu rund 370 Begriffen von „Massage“ über „Therme“ bis „Spa-Hotel“ ein.