Für Dienstag und Mittwoch hat die Gewerkschaft Verdi Busfahrer in der Region Stuttgart zum Streik aufgerufen. In Leonberg und Umgebung fallen mehrere Linien aus, darunter auch Schulbusse.

Ulrike Otto 20.01.2025 - 10:10 Uhr

Pendler und Schüler müssen am Dienstag und Mittwoch mit zahlreichen Ausfällen im Busverkehr auch in Leonberg und Umgebung rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Busfahrer in der Region Stuttgart am 21. und 22. Januar zum Streik aufgerufen. Der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) hat bekannt gegeben, welche Strecken vom Ausstand betroffen sind.