Schwimmkurspflicht in Baden-Württemberg? Vereine aus Leonberg, Renningen und dem Strohgäu sehen kaum Chancen. Welche Rolle Schulen und Eltern jetzt spielen.

Eine Schwimmkurspflicht, ähnlich der Schulpflicht, für alle Kinder ab sechs Jahren? Mit dieser Forderung einer Petition hat sich der Bundestag im Frühjahr befasst und zur Prüfung an die Bundesländer weitergeleitet. Doch ist so eine Schwimmkurspflicht überhaupt sinnvoll und umsetzbar? Wir haben uns umgehört bei Vereinen in Leonberg, Renningen und dem Strohgäu, die Schwimmkurse anbieten.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) geht davon aus, dass etwa 60 Prozent aller Kinder in Deutschland am Ende der Grundschule nicht sicher schwimmen können. Als sichere Schwimmer gelten dabei nicht Kinder, die das Seepferdchen-Abzeichen geschafft haben, sondern erst ab dem Freischwimmer (Schwimmabzeichen Bronze).

Kinder und deren Schwimmfähigkeit ist ein Dauerbrenner-Thema

Seit dem Winter wird über eine Schwimmkurspflicht auf politischer Ebene diskutiert. „Wir haben das eher beiläufig mitbekommen, aber uns bisher nicht damit beschäftigt“, sagt etwa Franziska Mally, die bei den Wasserfreunden Leonberg gemeinsam mit Vivien Horn den Bereich Schwimmkurse leitet. Doch das Thema Kinder und Schwimmfähigkeit komme jedes Jahr auf, bevor die Badesaison losgeht.

„Eine Schwimmkurspflicht ist nicht umsetzbar“, meint Mally von den Wasserfreunden. „Das bringt nichts, das ist ein Papiertiger. Wer soll denn die Schwimmkurspflicht kontrollieren?“, fragt sich Uwe Hetzer von der DLRG-Ortsgruppe Ditzingen, die Training und Schwimmkurse auch in Gerlingen und Münchingen anbietet. „Eine Schwimmkurspflicht halten wir für sinnvoll, wird aber schwer durchsetzbar sein“, sagt Norbert Klügel, Vorstand beim Renninger Schwimmclub, den es bereits seit 1951 gibt.

Bei den Gründen, warum die Schwimmkurspflicht nicht umsetzbar wäre, herrscht weitgehend Einigkeit unter den Vereinen: zu große Nachfrage, zu wenig Wasserzeiten, generell zu wenig Schwimmbäder und für manche Bevölkerungsgruppe zu hohe Hürden.

„Wir bekommen teilweise Anfragen aus Böblingen oder Ludwigsburg, weil Eltern dort keine Schwimmkurse für ihre Kinder bekommen“, berichtet Franziska Mally von den Wasserfreunden Leonberg, die Kurse sowohl in Leonberg als auch Sindelfingen anbieten. „Der größte begrenzende Faktor sind jedoch die Badefläche und die Badezeiten, die uns Vereinen zur Verfügung gestellt werden“, sagt Uwe Hetzer vom DLRG Ditzingen.

Die Wasserfreunde Leonberg bieten Schwimmkurse in Leonberg und Sindelfingen an. Im Sommer gibt es Ferienkurse im Leobad. Foto: Simon Granville

Dazu komme, dass viele Bäder alt und sanierungsbedürftig seien, viele Kommunen sich die Sanierung plus den defizitären Betrieb der Bäder nicht mehr leisten könnten. „Im Bezirk Ludwigsburg beispielsweise haben in den vergangenen fünf Jahren drei Bäder geschlossen“, nennt er als Beispiel. Die Wege zum nächsten Schwimmbad würden dadurch immer größer, wenngleich man hier in der Region noch recht gut aufgestellt sei im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland.

Die Vereine, die Schwimmkurse anbieten, sind in der Regel gut aufgestellt, was ehrenamtliches Trainerpersonal betrifft. „Wir könnten mehr Badeflächen und Zeiten füllen, doch wir konkurrieren hier mit dem öffentlichen Badebetrieb“, sagt Uwe Hetzer. Und gerade abends und am Wochenende, wenn die Trainer verfügbar sind, kostet das Personal der Bäder noch mehr. „Wenn man von einer Pflicht redet, dann soll es um eine Pflicht der Kommunen gehen, die Bäder für Schwimmunterricht zur Verfügung zu stellen“, meint Hetzer.

Falls es aber doch zu einer Schwimmkurspflicht auf Länderebene kommen sollte, wie könnte diese umgesetzt werden? „Voraussetzung wäre, dass zumindest an größeren Schulstandorten Lehrschwimmbecken vorhanden sein sollten und auch genügend ausgebildete Schwimmlehrkräfte zur Verfügung stehen“, sagt Norbert Klügel vom Renninger Schwimmclub.

„Wenn man das Problem wirklich beheben wollte, dass immer weniger Kinder gut oder überhaupt schwimmen können, dann müsste man in die Schulen mehr Bäder bauen“, sagt auch Franziska Mally von den Wsf Leonberg. Das allein reicht aber noch nicht. „Der Schwimmunterricht an Schulen ist einfach nicht geeignet dafür, den Nichtschwimmern das Schwimmen beizubringen“, sagt Uwe Hetzer vom DLRG Ditzingen.

Das seien einfach zu viele Kinder für zu wenig Lehrkräfte. In Ditzingen etwa gebe es eine Kooperation mit der Grundschule. „Die Lehrer schauen dann, dass jemand, der oder die nicht oder nicht gut genug schwimmen kann, zu uns oder zur KSG Gerlingen zur Schwimmausbildung kommt“, nennt Hetzer ein Beispiel aus dem Strohgäu.

„Es müsste mehr Kooperationen von Schulen und Vereinen geben“, findet Franziska Mally, etwa dass junge Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) im Sport den Unterricht begleiteten. „Oder dass man Schwimmtrainer in die Schulen holt und die Lehrer entlastet.“

Eltern sind beim Thema Schwimme besonders gefragt

Doch auch die Eltern sind beim Thema Schwimmfähigkeit zwingend gefragt. „Eine große Hilfe wäre auch die Bereitschaft der Eltern, mit ihren Kindern in die Schwimmbäder zu gehen und dadurch die Arbeit der Vereine zu unterstützen“, sagt Klügel vom Renninger SC.

Denn nur das Seepferdchen zu schaffen, reicht noch nicht, um auch gut und sicher schwimmen zu können. „Wenn die Kinder dann zwei bis drei Monate nicht mehr im Wasser waren, haben sie vieles schon wieder verlernt“, sagt Franziska Mally. „Das Wichtigstes nach dem Seepferdchen ist, nicht aufzuhören.“