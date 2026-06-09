Schwimmkurspflicht in Baden-Württemberg? Vereine aus Leonberg, Renningen und dem Strohgäu sehen kaum Chancen. Welche Rolle Schulen und Eltern jetzt spielen.
09.06.2026 - 05:00 Uhr
Eine Schwimmkurspflicht, ähnlich der Schulpflicht, für alle Kinder ab sechs Jahren? Mit dieser Forderung einer Petition hat sich der Bundestag im Frühjahr befasst und zur Prüfung an die Bundesländer weitergeleitet. Doch ist so eine Schwimmkurspflicht überhaupt sinnvoll und umsetzbar? Wir haben uns umgehört bei Vereinen in Leonberg, Renningen und dem Strohgäu, die Schwimmkurse anbieten.