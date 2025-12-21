Endspurt vor dem Weihnachtsfest. Viele nutzten das 4. Adventswochenende für letzte Einkäufe. In Schafhausen öffnete die Familie Haug bei der Gläsernen Produktion ihren Bauernhof.
Auch ohne Weihnachtsmärkte, die in der Region rund um Leonberg bereits ihre Tore geschlossen haben, zeigte sich das letzte Adventswochenende lebendig und vielseitig. Viele nutzten die Tage kurz vor dem Fest, um beim Shoppen im Leo-Center noch letzte Besorgungen zu machen oder sich von der festlich geschmückten Atmosphäre inspirieren zu lassen. Das wird den Center-Manager Serge Micarelli freuen, denn zuletzt hatte er – wie der Einzelhandel allgemein – beklagt, dass das Geschäft noch nicht die erwünschte volle Fahrt aufgenommen habe.