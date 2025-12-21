Endspurt vor dem Weihnachtsfest. Viele nutzten das 4. Adventswochenende für letzte Einkäufe. In Schafhausen öffnete die Familie Haug bei der Gläsernen Produktion ihren Bauernhof.

Auch ohne Weihnachtsmärkte, die in der Region rund um Leonberg bereits ihre Tore geschlossen haben, zeigte sich das letzte Adventswochenende lebendig und vielseitig. Viele nutzten die Tage kurz vor dem Fest, um beim Shoppen im Leo-Center noch letzte Besorgungen zu machen oder sich von der festlich geschmückten Atmosphäre inspirieren zu lassen. Das wird den Center-Manager Serge Micarelli freuen, denn zuletzt hatte er – wie der Einzelhandel allgemein – beklagt, dass das Geschäft noch nicht die erwünschte volle Fahrt aufgenommen habe.

Wobei: einen Weihnachtsmarkt gab es doch – bei der Gläsernen Produktion der Familie Haug in Schafhausen. Sie hat die Türen ihres Bauernhofs geöffnet. Klein und Groß durften hatten die Möglichkeit, unter anderem den Freilandhühnerstall und den Milchviehstall zu besichtigen. Passend zur Adventszeit gab es einen kleinen Bauern-Weihnachtsmarkt. Und der Nikolaus schaute auch vorbei.

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Unter diesem Motto haben sich die Leonberger Waldhexen am Samstag auf dem historischen Marktplatz getroffen, um ihren Hexentanz unter realen Bedingungen auf dem Kopfsteinpflaster einzustudieren.

Eine schöne weihnachtliche und winterliche Stimmung mit vielen zauberhaften Lichtern herrschte rund um die Gerlinger Eisbahn am Rathausplatz. Das Freizeitangebot wurde auch an diesem Wochenende wieder gut angenommen.