A 81 auf Höhe des Sensapolis Abgeschleppter Lkw löst Unfall und lange Sperrung in Richtung Singen aus

Ein Unfall, bei dem sich auf Höhe des Sensapolis ein abgeschleppter Lkw von einem Abschleppfahrzeug löst, verursacht auf der A 81 von Dienstagmittag an Behinderungen. In Richtung Singen hält die Vollsperrung ab der Anschlussstelle Böblingen-Sindelfingen auch am Abend noch an.